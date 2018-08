Nhóm Zero 9: Bất tài vô dụng hay chiêu trò của Tăng Nhật Tuệ?

Sau 3 sản phẩm âm nhạc, Zero 9 được nhiều người nhận định là nhóm nhạc khá có tài. Tuy nhiên, nhóm không được lòng công chúng vì chọn cách "chiêu trò" để gây chú ý.

Mới đây, nhóm Zero 9 tiếp tục ra mắt sản phẩm âm nhạc thứ 3 trong sự nghiệp. MV Why của nhóm bị ý kiến trái chiều khi có nhiều hình ảnh quen thuộc trong những ca khúc khác của Vpop như cô y tá Hòa Minzy trong ca khúc Rời bỏ, Chi Pu trong Đóa hoa hồng, Bích Phương trong Bùa yêu và Min trong Em mới là người yêu anh.

Đặc biệt, đoạn trình diễn của thành viên JBin với phục trang và tư thế giống hệt G-Dragon trong MV Crayon năm 2012 khiến nhiều fan Kpop không hài lòng. Nhiều ý kiến khẳng định hành động trên là "đạo nhái" và cho rằng nhóm nhạc của "ông bầu" Tăng Nhật Tuệ chỉ biết sử dụng chiêu trò thay vì tập trung vào rèn luyện tài năng.

Zero 9 vấp phải nhiều ý nghi vấn "đạo nhái" ngay từ khi vừa ra mắt và trở thành đề tài bị chế giễu nhiều nhất trên mạng xã hội.

Đây không phải lần đầu tiên Zero 9 hứng chịu "gạch đá" vì vướng vào nghi án sao chép các nhóm nhạc Hàn Quốc. Liên tiếp vướng phải cáo buộc đạo nhái, nhiều người đặt câu hỏi phải chăng đây chính là chiêu bài của người đứng sau nhằm thu hút hiệu ứng truyền thông cho nhóm.

Không phải nhóm nhạc"bất tài vô dụng"

Zero 9 "chào sân" Vpop bằng ca khúc POM vào tháng 4. Ca khúc đầu tay của nhóm nhận về nhiều phản ứng tiêu cực của khán giả, nhiều người cho rằng đây là "thảm họa" Vpop. Zero 9 thậm chí bị so sánh với nhóm nhạc HKT một thời.

Kéo theo đó, các thành viên của Zero 9 cũng nhận nhiều chỉ trích vì phần rap khó nghe, không rõ tiếng Anh hay tiếng Việt hay cách hát căng cứng, kém kỹ thuật... Sự chỉ trích càng tăng cao khi "ông bầu" Tăng Nhật Tuệ khẳng định 7 thành viên đã trải qua quá trình sàng lọc và đào tạo khắt khe trước khi ra mắt.

Trước lời tuyên bố "chắc nịch" về tài năng đã qua đào tạo kỹ càng, công chúng càng phản ứng tiêu cực với những gì Zero 9 thể hiện trong sản phẩm đầu tay.

Không lâu sau đó, đoạn video ghi lại phần thi của thành viên Zane tại vòng casting The Voice - Giọng hát Việt 2018 bất ngờ được tìm thấy và gây chú ý trên mạng xã hội.

Trong đoạn video, Lương Bảo Duy (tên thật của Zane) thể hiện 2 ca khúc Cảm ơn tình yêu và Uptown Funk khá tốt và được ban giám khảo lựa chọn bước vào vòng tiếp theo. Qua phần thi trên, có thể thấy Lương Bảo Duy sở hữu chất giọng có nội lực và khả năng rung, ngân tốt.

Hình ảnh khác biệt của Zane (Lương Bảo Duy) khi còn là VĐV Dance Sport và sau khi gia nhập Zero 9.

Bên cạnh đó, Zane là gương mặt quen thuộc của bộ môn dancesport Việt Nam. Chàng trai 21 tuổi từng nhiều lần giành huy chương vàng trong các cuộc thi trong nước và được Liên đoàn Thể thao Việt Nam phong danh hiệu Kiện tướng Quốc gia từ tháng 12/2013.

Ngoài Zane, thành viên JBin từng có quãng thời gian đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp tại Hàn Quốc. Theo tiết lộ của nhóm, JBin vốn đang thực tập dưới chế độ đào tạo của Kpop nhưng sau khi suy nghĩ đã quyết định đầu quân cho Tăng Nhật Tuệ.

Bảy thành viên Zero 9 là những đạt thành tích ổn định nhất và được sàng lọc từ đội hình 30 thực tập sinh của công ty. Trong một bài phỏng vấn trước đó, nhóm cho biết quá trình đào tạo của nhóm gồm nhiều bài tập khó khăn và yêu cầu nghiêm khắc từ phía các huấn luyện viên.

Các thành viên phải làm quen với bài tập thể lực để đảm bảo khả năng vừa nhảy vừa hát ổn định như chạy bộ trong lúc hát, hít đất nhưng vẫn phải giữ được cột hơi...

Bên cạnh đó, Zero 9 thường phải bịt mắt khi luyện tập di chuyển đội hình trong lúc nhảy. Ban đầu, các thành viên chưa quen với hình thức luyện tập này nên thậm chí đã xô, vấp vào nhau và bị ngã liên tục.

Nhóm cho biết các bài tập trên đều kéo dài từ 6h sáng đến chiều tối mỗi ngày trong gần 2 năm. Sau khi tiết lộ quá trình đào tạo khá nghiêm khắc trên, không ít ý kiến nghi ngờ về việc Zero 9 có thực sự "thảm họa" như những gì thể hiện qua ca khúc POM.

Zero 9 đã trải qua quy trình đào tạo khá bài bản và nghiêm khắc trước khi ra mắt.

"Chọc chửi" để sống sót trong thị trường Vpop ngày nay?

Thực tế, việc bị chế giễu và chỉ trích tài năng giúp Zero 9 trở thành hiện tượng phủ sóng Internet trong suốt những ngày đầu ra mắt. Thậm chí, biểu tượng tay khi chào của nhóm còn trở thành một trào lưu chế ảnh và video khá thịnh hành trên mạng xã hội.

Zero 9 bị gán mác nhóm nhạc “thảm họa”, công chúng liên tục mang tạo hình kỳ dị và khá màu mè cùng những phát ngôn gây sốc của nhóm ra bàn tán. Từ những nghi án đạo nhái Kpop, đến ý tưởng vay mượn từ đàn anh trong Vpop... đều trở thành đề tài để chỉ trích và chê cười của khán giả.

Trước những phản ứng tiêu cực trên về nhóm nhạc, "ông bầu" Tăng Nhật Tuệ khiến nhiều người bối rối khi không ngừng thay đổi câu trả lời với mỗi các đơn vị truyền thông.

Tăng Nhật Tuệ từng khẳng định anh và ê-kíp không dùng chiêu trò "chọc chửi" để giúp Zero 9 nổi tiếng. Tuy nhiên, vài ngày sau đó, nhạc sĩ 32 tuổi tiết lộ trong một bài phỏng vấn khác rằng không còn sự lựa chọn nào khác để gây chú ý với công chúng và truyền thông ngoài việc gây tranh cãi.

"Gần đây Zero9 vừa mới ra mắt, nhưng hiệu ứng làm cho tôi cảm thấy hơi sốc một chút. Tôi cũng đã quản lý nhiều ca sĩ nhưng chưa ca sĩ nào có mức độ nổi tiếng nhanh như thế này", "ông bầu" Tăng Nhật Tuệ nói.

Gần đây, tại họp báo ra mắt MV Why, ông bầu Tăng Nhật Tuệ tiết lộ anh gặp phải nhiều áp lực với lần ra mắt sản phẩm này của Zero 9.

“Sợ nhất là ca khúc thứ ba này mọi người không chửi (Zero 9) nữa, chắc lúc ấy rất buồn. Tôi mong lần này mọi người không những khen nhiều hơn mà chửi cũng nhiều hơn, miễn làm sao là có xem”.

"Sợ nhất là ca khúc thứ ba này mọi người không chửi (Zero 9) nữa", Tăng Nhật Tuệ nói về nhóm nhạc do anh đào tạo và đỡ đầu.

Câu nói của Tăng Nhật Tuệ gián tiếp khẳng định việc anh và ê-kíp sản xuất phải tìm cách để khán giả chỉ trích Zero 9. Nói cách khác, "chọc chửi" chính là chiêu bài truyền thông luôn song hành cùng nhóm nhạc 7 thành viên này.

Câu hỏi được nhiều người đặt ra rằng liệu Zero 9 có cần phải sử dụng những chiêu trò gây tranh cãi để được chú ý khi nhóm hoàn toàn đủ sức đi lên bằng thực lực.

Hai sản phẩm gần đây Pinnochio và Why đều xuất hiện nhiều ý kiến khen ngợi bài hát cũng như sự tiến bộ của các thành viên, đồng thời cho rằng nhóm có tiềm năng phát triển trong tương lai. Âm nhạc của nhóm khá chau chuốt và nhận được phản hồi tích cực của người nghe.

Không ít ý kiến cho rằng hiện Zero 9 đã dần có được sự công nhận về khả năng thực tế. Vì vậy, ê-kíp truyền thông của nhóm có lẽ nên dừng những chiêu bài gây tranh cãi để tạo hiệu ứng truyền thống với công chúng.