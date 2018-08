'Như Ý truyện' tập 3-4: Châu Tấn rũ bỏ quá khứ, trở thành Như Ý

Mặc dù biết Thái hậu là người ép cô ruột tự sát, Thanh Anh (Châu Tấn) vẫn một lòng giúp Thái hậu hết lần này đến lần khác. Hoàng hậu, Tuệ Quý phi bắt đầu hóa ác.

Ở cuối tập 2, Thanh Anh đến gặp Hoàng thượng để nói lời từ biệt trước khi tự sát. Bị Thái hậu ép phải chọn lựa giữa bản thân và cô ruột, cô quyết định bảo toàn tính mạng cho cô ruột là Nghi Tu Hoàng hậu. Trước khi kết liễu mạng sống, Thanh Anh đến lãnh cung thăm cô.

Nghi Tu Hoàng hậu tự sát để bảo vệ Thanh Anh

Thanh Anh không ngờ Hi Quý phi lại tìm đến Nghi Tu Hoàng hậu đưa thuốc độc. Biết cháu gái chịu chết để mình được an dưỡng tuổi già, Hoàng hậu quyết định tự sát.

Bà trăn trối với cháu gái rằng cô là niềm hi vọng duy nhất của Ô Lạt Na Lạp thị. Không những Thanh Anh phải sống mà còn phải khiến Hi Quý phi giúp cô lên làm Hoàng hậu. Thanh Anh còn phải là người làm chứng cho việc cô ruột chết vì bạo bệnh chứ không phải bị ép tự sát.

Mọi chuyện đều diễn ra đúng như tính toán của Hi Quý phi. Cái chết của bà khiến Cao Hi Nguyệt vui mừng, trong khi đó Phú Sát Lang Hoa lại lo lắng vì ngôi vị Hoàng hậu không phải dễ ngồi.

Cái chết của Nghi Tu Hoàng hậu khiến Thanh Anh nhận ra sự tàn khốc của thâm cung. Cô cũng bắt đầu hành trình tiến đến ngôi vị Hoàng hậu để báo thù cho cô ruột.

Hoàng hậu chết ngay khi ngôi vị Mẫu hậu Hoàng Thái hậu chưa được quyết định khiến đại thần trong triều dèm pha, cho rằng Hi Quý phi chính là người bức hại Hoàng hậu. Trước mặt đại thần, Thanh Anh làm đúng lời cô ruột trăn trối, khẳng định cô chết do bệnh tật. Hành động này của Thanh Anh khiến Hi Quý phi hài lòng, cho rằng người thông minh, hiểu thời thế.

Ánh mắt của Thanh Anh cho thấy cô cũng đã có những toan tính của riêng mình. Đoán được Thái hậu hành động ngang ngược, vị Hoàng đế trẻ tuổi cố tình đưa mẹ mình đến Thọ Khang cung ở cùng với các Thái phi, lấy cớ Từ Ninh cung của Hoàng Thái hậu đang sửa chữa.

Muốn con trai sớm cho mình danh chính ngôn thuận thành Thái hậu, bà cố tình ra lệnh giam Thanh Anh trong 3 năm để thủ hiếu với người cô vừa mất. Bà thậm chí không cho Thanh Anh tước vị phi tần. Điều này khiến Càn Long tức giận, ông lệnh không sắc phong Hoàng hậu, phi tần để đợi Thanh Anh.

Trong khi đó, Càn Long luôn quan tâm, động viên cô. Vị hoàng đế này khẳng định trong lòng luôn có Thanh Anh.

Thanh Anh đổi tên, rũ bỏ quá khứ

Hoàng đế (Hoắc Kiến Hoa) quyết không nhượng bộ Thái hậu vì sợ bà sẽ tiếp tục hành động vô lý, kết bè kết phái tác động vào chuyện triều chính. Một mặt, Hoàng thượng vẫn gửi quà đến cho Thanh Anh thể hiện sự mong nhớ.

Nhờ người em thân thiết là Hải Lan, Thanh Anh cải trang đến Dưỡng Tâm điện gặp Hoàng thượng. Tại đây, cô khuyên Hoàng thượng đừng vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến hòa khí với Thái hậu, nên sớm đưa Thái hậu về Từ Ninh cung. Cô còn tập làm món bánh điểm tâm mà Thái hậu yêu thích.

Trong khi đó, Thái hậu cũng mong chờ Hoàng thượng đến rước mình về đúng địa vị thì sẽ thả Thanh Anh ra.

Thanh Anh lén lút đến thăm Hoàng thượng, khuyên giải để Thái hậu được về Từ Ninh cung.

Được đúng ý, Thái hậu liền thả Thanh Anh ra. Bà có thêm cảm tình với cô, cho rằng cô vừa biết thuyết phục Hoàng thượng, vừa giúp bà có thể diện, dù là người nhà của Nghi Tu Hoàng hậu nhưng lại hiếu thuận với với bà.

Thanh Anh bất ngờ xin Thái hậu ban cho tên mới để rũ bỏ quá khứ, một lòng hướng về tương lai. Bà chọn cho Thanh Anh cái tên Như Ý khiến nhiều phi tần ganh tị. Phú Sát Hoàng hậu cũng không ngoại lệ, cô tìm cách thuyết phục để Như Ý chỉ được phong làm phi, nhập cung phải ở Diên Hi cung xa xôi nhất.

Thanh Anh được Thái hậu ban tên Như Ý, rũ bỏ quá khứ, chuyên tâm vì hoàng tộc.

Dù cho cung nữ bức xúc khi Như Ý bị chèn ép, cô vẫn tỏ ra bình thản. Ở diễn biến khác, Hải Lan vì giúp Như Ý thoát khỏi Tiềm Đế nên trở thành cái gai trong mắt Tuệ Quý phi. Biết Hải Lan chịu thiệt thòi, Như Ý đến cầu xin Hoàng hậu cho Hải Lan về sống trong cung mình. Lúc này, Hoàng hậu khéo léo nhắc nhở cô nên sống thuận hòa với Quý phi.