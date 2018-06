Những bộ phim có thể gây bất ngờ tại phòng vé mùa hè 2018

Christopher Robin (3/8): Thật khó tin khi một bộ phim do Disney phát hành lại bị xếp vào hàng “chiếu dưới”, nhưng đó là tình cảnh lúc này của Christopher Robin. Bộ phim lấy bối cảnh khi cậu bé Robin thuở nào nay đã trưởng thành (Ewan McGregor), và có cuộc sống khó khăn. Những người bạn thuở nhỏ tại Rừng-Trăm-Mẫu, mà dẫn đầu là gấu Pooh, quyết định trở lại để giúp đỡ anh. Các tác phẩm live-action dựa trên truyện cổ tích hoặc văn học nổi tiếng thời gian qua như The Jungle Book (2016) hay Beauty and the Beast (2017) đều giành thắng lợi vang dội. Christopher Robin khó có thể tái lặp điều đó, nhưng với lịch chiếu thuận lợi, hy vọng bộ phim vẫn có thể tạo ra điều gì đó khác biệt.