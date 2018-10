Những bộ phim hoạt hình khiến người lớn cũng thao thức

Up (2009): Nhắc đến những bộ phim hoạt hình lấy được nước mắt của cả người lớn và trẻ nhỏ, người xem không thể quên được Up. Bộ phim mở ra những khoảng không gian màu nhiệm của con người khi thưc hiện được ước mơ. Up là hành trình của ông lão Carl và cậu nhóc hướng đạo sinh Russell. Trong đó, Carl khiến cả ngôi nhà của mình bay lên bằng vô số quả bóng bay, di chuyển tới địa điểm mà ông và người vợ quá cố Ellie từng mơ ước được đặt chân đến. Phim không có nhiều thoại xong hành động nhân vật lại biểu lộ nhiều ý nghĩa. Khán giả chắc chắn sẽ có ký ức khó phai về mối tình sâu đậm giữa Carl và Ellie cũng như nét ngây thơ của Russell trong phim. Phim nhận được 98% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes.