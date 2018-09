Những bộ sưu tập mang thông điệp chính trị tại NYFW 2019

Với thông điệp chính trị "Stop calling 911 on the culture", ông đã dùng ngôn ngữ thời trang để đấu tranh đòi công bằng cho người da màu. Mẫu thắt eo sắc trắng in dòng chữ See Us Now chính là cách để nhà thiết kế khẳng định quyền tự do, nhân quyền cho cộng đồng người da màu.