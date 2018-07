Những cảnh hành động mãn nhãn của Dwayne ‘The Rock’ Johnson

Cảnh rượt đuổi đầu phim The Other Guys (2010): Ngôi sao cơ bắp sắm vai khách mời (cameo) trong bộ phim hài - hành động của đạo diễn Adam McKay. Ở đó, anh và tài tử Samuel L. Jackson sắm vai hai “huyền thoại” của lực lượng cảnh sát New York. Với kinh nghiệm và khả năng thực chiến phi thường, họ mạnh mẽ tấn công và truy đuổi một toán cướp chuyên nghiệp dễ như chơi. Song, do quá tự tin, hai “dân pro” sau đó tử nạn một cách… lãng nhách. Cái chết của bộ đôi chính là cơ hội để hai nhân viên bàn giấy Allen (Will Farrell) và Terry (Mark Wahlberg) trổ tài trong mạch truyện chính của bộ phim.