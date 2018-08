Những chi tiết thú vị bạn có thể bỏ qua trong MV 'IDOL' của BTS

Chiều 24/8, BTS chính thức trở lại làng nhạc với MV IDOL. Đây là ca khúc chủ đề của album Love Yourself: Answer. Đặc biệt, BTS đã phá vỡ kỷ lục của Taylor Swift về số lượt xem MV trong 24h đầu. Cụ thể, MV Look What You Make Me Do của Taylor Swift đạt 43,2 triệu views sau 24h phát hành. Trong khi đó, BTS chỉ cần đúng 17 tiếng 50 phút để chạm đến mốc 43 triệu lượt xem. MV IDOL được đánh giá thú vị cả về mặt hình ảnh và âm nhạc với nhiều chi tiết ẩn.