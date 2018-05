Những chi tiết thú vị trong bom tấn ‘Deadpool 2’

Nhắc tới The Goonies (1985): The Goonies (1985) là bộ phim phiêu lưu, hài nổi tiếng của Mỹ do Josh Brolin sắm vai chính. Deadpool nhiều lần nhắc tới tác phẩm để đá xéo bạn diễn, như việc vẽ bức tranh chúc mừng sinh nhật Cable thành nhân vật Brand. Trong một cảnh của Deadpool 2, gã dị nhân mặc chiếc áo có hoa văn giống hệt nhân vật Chunk (Jeff Cohen). Ngoài ra, anh còn gọi Cable là Willy “Chột” - tên cướp biển huyền thoại sở hữu kho báu mà dàn nhân vật trong The Goonies truy tìm.