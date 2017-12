Những chính sách kinh tế mới cần biết khi bước sang năm 2018

Doanh nghiệp không thực hiện đặt in hóa đơn Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định về hoá đơn (sửa đổi), thay thế cho Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/1/2018. Những hóa đơn do tổ chức đã đặt in trước ngày 1/1/2018 thì được tiếp tục sử dụng trong năm 2018, và giao Bộ Tài chính có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Ảnh: Việt Tường.