Những chương trình truyền hình gây chú ý nhất Hàn Quốc năm 2017

Produce 101 mùa 2 đứng ở vị trí thứ 2 với 288,5 điểm. Chương trình khi phát sóng trên kênh Mnet đã vượt xa mùa đầu tiên về sức ảnh hưởng. Nhóm nhạc được thành lập sau chương trình là Wanna One cũng trở thành tân binh thành công nhất Kpop 2017. Không chỉ lập kỷ lục bán trên 1 triệu album ra mắt, mới đây, Wanna One còn chiến thắng giải Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất tại MAMA. Độ nổi tiếng của Wanna One không thua kém nhiều so với các đàn anh BTS, EXO… dù nhóm mới ra mắt vài tháng.