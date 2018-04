Những chuyến lên rừng xuống biển trong ‘Bố ơi mình đi đâu thế?'

“Bố ơi mình đi đâu thế?” là chương trình truyền hình thực tế của Đài Truyền hình Việt Nam, phát sóng vào 12h thứ bảy hàng tuần trên VTV3. Chương trình được xây dựng trên format “Dad! Where are we going?” của Hàn Quốc. Trong chương trình, các ông bố nghệ sĩ sẽ cùng con du lịch đến nhiều địa danh. Chương trình dành riêng cho các cặp bố con mà không có sự xuất hiện của các bà mẹ.

Xuất hiện lần đầu năm 2014, chương trình đã bước vào mùa 4 và là một trong những gameshow thu hút được lượng khán giả đông đảo nhất nhờ tính giáo dục, yếu tố gắn kết gia đình cũng như tính đời thường sống động.