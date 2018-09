Những cuốn sách lọt vào vòng chung khảo giải Man Booker 2018

Tiểu thuyết gia 27 tuổi người Anh Daisy Johnson đã trở thành nhà văn trẻ nhất trong lịch sử từng được đề cử cho giải thưởng Man Booker danh giá.

Mới đây, ngày 20/09/2018, Hội đồng trao giải Man Booker đã công bố sáu tác phẩm lọt vào vòng chung khảo của giải thưởng năm nay bao gồm sách của các tác giả Anna Burns, Esi Edugyan, Daisy Johnson, Rachel Kushner, Richard Powers và Robin Robertson.

Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới: Rachel Kushner, Richard Powers, Esi Edugyan, Robin Robertson, Daisy Johnson và Anna Burns.

Danh sách năm nay gồm tác phẩm của 4 nhà văn nữ và 2 nhà văn nam, có chủ đề rộng mở, đa dạng nhiều chiều. Nếu như Milkman của Anna Burns lấy bối cảnh về một thị trấn không tên những năm 1970 về những lời đồn thổi kỳ lạ xung quanh người giao sữa thì Everything Under của Daisy Johnson lại là hành trình đi tìm lại ký ức của một cô gái trẻ.

Trong khi Esi Edugyan đã kể lại câu chuyện về cô bé Washington Black 11 tuổi trong cuốn sách cùng tên đã trốn thoát khỏi đồn điền trồng mía ở Barbodos, thì Rachel Kushner cũng khai thác chủ đề về đời sống tù nhân của các cô gái trẻ trong The Mars Room.

Cùng khai thác chủ đề chiến tranh về những người lính chiến tranh phải chịu tổn thương tinh thần sau khi trở về từ làn bom đạn nhưng Richard Powers lại dưới dạng tiểu thuyết The Overstory và Robin Robertson lại kể lại bằng những vần thơ trong The Long Take.

Danh sách đề cử năm nay để lại nhiều dấu mốc quan trọng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một tập thơ được đề cử giải Man Booker. Và nữ tiểu thuyết gia 27 tuổi Daisy Johnson đã trở thành nhà văn trẻ nhất từng được đề cử cho giải thưởng danh giá này.

Các cuốn sách lọt vào vòng chung khảo Man Booker 2018.

Giải Man Booker là giải thưởng văn học thường niên được trao cho các tác phẩm được viết bằng tiếng Anh và xuất bản tại Anh và Ireland. Trong số sáu tác giả được đề cử năm nay, có ba người đến từ Vương quốc Anh, hai đến từ Mỹ và một từ Canada.

Khi lọt vào vòng chung khảo của giải Man Booker, mỗi tác giả sẽ nhận được 2.500 bảng Anh (khoảng 77 triệu đồng) và một bản đặc biệt của chính cuốn sách của họ. Người chiến thắng sẽ nhận được 50.000 bảng Anh (khoảng 1,5 tỉ đồng ) và sách sẽ được quảng bá rộng rãi trên khắp thế giới.

Khi cuốn Lincoln in the Bardos của Geogre Saunders giành giải Man Booker 2017, doanh thu bán sách đã tăng lên 1227%. Nhà xuất bản Bloomsbury đã bán được 230.000 bản sách và 70% trong số đó được bán sau khi cuốn sách giành giải.

Người chiến thắng giải Man Booker 2018 sẽ được công bố vào tối ngày 16/10 tại tòa nhà Guildhall, thủ đô London, Vương quốc Anh.