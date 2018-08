Những cuốn sách về châu Á được yêu thích ở Mỹ

Người châu Á siêu giàu? Người châu Á điên rồ? Nếu đã yêu thích “Crazy Rich Asians” đừng bỏ qua những cuốn sách sau với những góc nhìn thú vị về châu Á.

1. What We Were Promised - Lucy Tan

Cuốn tiểu thuyết What We Were Promised của Lucy Tan.

What We Were Promised gồm 3 câu chuyện về những người Trung Quốc tìm cách hòa nhập với đời sống hiện đại ở một thành phố phát triển bậc nhất châu Á. Gia đình Zhen, gồm người vợ Lina, người chồng Wei và con gái Karen, sau hơn một thập kỷ sinh sống tại Mỹ, nay trở về Trung Quốc, ngỡ ngàng trước sự thay đổi chóng mặt ở quê hương mình.

Qiang, anh trai của Wei, người được cho là đã chết cách đây nhiều năm đột nhiên lại xuất hiện ở Thượng Hải. Và Sunny, cô hầu gái của nhà Wei lần đầu đặt chân lên thành phố để tự kiếm tiền nuôi sống bản thân mình.

Tác giả Lucy Tan chia sẻ rằng cô viết cuốn sách này từ nhiều góc nhìn khác nhau để có thể tô đậm nhất những rắc rối mà con người đang hiểu lầm nhau. Cuốn sách cũng đồng thời mang đến ấn tượng mới lạ về thành phố Thượng Hải sầm uất nhộn nhịp trong con mắt của những người Hoa kiều xa xứ, hoặc những người chuyển từ nông thôn lên thành thị.

Lucy Tan sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nhưng bố mẹ cô lại là người quê gốc tại Vũ Hán, Trung Quốc. Dù đã nhiều lần về thăm quê hương nhưng phải mãi đến năm 17 tuổi, cô mới lần đầu đặt chân đến các thành phố lớn của Trung Quốc. Bằng ngòi bút của một người Mỹ gốc Á, cô muốn gửi thông điệp đến những con người đang đi tìm nguồn gốc và bản ngã của chính mình: chúng ta là ai và chúng ta xứng đáng với điều gì.

2. The Windfall - Diksha Basu

Tác phẩm The Windfall của Diksha Basu.

Nếu như Crazy Rich Asians xoay quanh những người siêu giàu của Singapore thì The Windfall lại là câu chuyện của những người đang cố trở nên giàu có tại Ấn Độ. Sau nhiều năm sống tại khu nhà chật chội, ông bà Jha cuối cùng đã có thể thoải mái sống khi về già trong khi con trai họ theo học tại một trường đại học tại Mỹ.

Nhưng một ngày kia, họ có được một khoản tiền lớn và quyết định chuyển đến sống tại khu nhà cao cấp ở phía Đông New Dehli dành cho những người giàu có. Kể từ khi chuyển đến, họ háo hức để trở thành một phần của khu cư dân sống tại đây: quần áo là lượt, có vệ sĩ bảo vệ, hay những chiếc máy đánh bóng giày sáng loáng,..

Xoay quanh tầng lớp thượng lưu ở New Dehli, Ấn Độ, cuốn sách The Windfall làm sáng rõ về thứ địa vị xã hội đầy quyến rũ những cũng nhiều bấp bênh, niềm tự hào mong manh cũng như động lực để con người xây dựng và chia sẻ tổ ấm gia đình. Ngay cả những người giàu có, hóa ra cũng cần phải có một nơi thuộc về.

Diksha Basu sinh ra tại New Dehli, Ấn Độ và từng có khoảng thời gian là diễn viên Bollywood trước khi theo học tại Mỹ. Khi đặt chân đến Mỹ, cô nhận ra người dân nơi đây biết rất ít về Ấn Độ, hoặc luôn có cái nhìn định kiến về đất nước đông dân cư này. Nhờ đó, The Windfall ra đời chính là lời khẳng định của Basu với thế giới rằng “hoàn cảnh có thể được quyết định bởi biên giới, còn đặc tính của con người thì không”.

3. Sarong Party Girls - Cheryl Lu-Lien Tan

Sarong Party Girls là cuốn tiểu thuyết hài hước của Cheryl Lu-Lien Tan.

Trước ngưỡng tuổi 27, Jazzy lập ra một kế hoạch dành cho hội bạn thân của mình, Sarong Party Girls, sẽ có đám cưới lộng lẫy với một anh chàng da trắng và sinh những đứa con ngậm thìa bạc. Với niềm yêu thích những món đồ hàng hiệu, cùng bản tính mạnh dạn, sắc sảo, Jazzy quyết tâm biến giấc mơ đó thành hiện thực.

Hành trình đi tìm chồng của Sarong Party Girls bắt đầu từ những quán bar đêm sôi động, những khu phố sầm uất nhất của Singapore. Giữa một thành phố rực rỡ sắc màu, Jazzy và các cô bạn của mình lần lượt làm quen với tất cả những đàn ông họ cho là đủ tiêu chuẩn trước khi tìm ra điều họ thực sự khao khát: địa vị hay hạnh phúc.

Sarong Party Girls đề cập đến một vấn đề lâu đời đối với các cô gái châu Á: làm thế nào để có được một hôn nhân tốt. Không giống như bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào của Jane Austen, ở phương Tây, điều này có thể được xem như là cái nhìn quá lộ liễu về việc muốn trở nên giàu có, nhưng người châu Á không thực sự thấy sự cần thiết phải che giấu tham vọng và mong muốn giàu có của mình. Mong ước kết hôn để đổi đời trở nên phổ biến và khoa trương hơn bao giờ hết.

Bằng thứ tiếng Anh bản địa của người Singapore, Cheryl Lu-Lien Tan đã viết nên một câu chuyện đầy hài hước và hấp dẫn về những con người hiện đại ở thành phố được coi là trung tâm của châu Á. Sinh ra và lớn lên tại Singapore, Cheryl Lu-Lien Tan lần đầu tiên đến Mỹ vào năm 18 tuổi và hiện là một nhà báo có tiếng tại New York. Sarong Party Girls là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của cô, bên cạnh cuốn hồi ký về ẩm thực gia đình A Tiger in the Kitchen.

4. The Astonishing Color of After - Emily X.R. Pan

The Astonishing Color of After là cuốn sách đầu tay của Emily X.R. Pan

Đau buồn trước cái chết do tự tử của mẹ, Leigh - cô gái trẻ mang trong mình thiên hướng nghệ thuật đã quyết định bay từ Mỹ về Đài Loan để gặp ông bà ngoại của mình lần đầu tiên. Leigh mang trong mình một nửa dòng máu Mỹ, nửa còn lại là dòng máu châu Á, và suốt cả cuộc đời tìm kiếm thân phận thực sự của mình. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình hoàn toàn là một người Mỹ, hay một người Trung Quốc, hay Đài Loan.

Để hiểu hơn về lý do mẹ cô đã tự tử, Leigh đi theo những bóng ma ký ức để khám phá bí mật gia đình và xây dựng lại mối quan hệ với ông bà ngoại trên mảnh đất quê hương cô chưa từng đặt chân tới. Đan xen giữa thực tại và mộng ảo, quá khứ và hiện tại, hy vọng và đau thương, The Astonishing Color of After là cuốn sách tuyệt đẹp về con đường tìm kiếm bản ngã thông qua lịch sử gia đình, nghệ thuật, lòng dũng cảm và tình yêu.

The Astonishing Color of After đề cao những giá trị văn hóa tâm linh của người châu Á trong việc chữa lành những vết thương tâm hồn. Cuốn sách cũng đem đến cho người đọc những bản sắc văn hóa - lịch sử riêng của Đài Loan nói riêng và cộng đồng Hoa ngữ nói chung.

Emily XR Pan sinh ra và lớn lên tại Mỹ, là con gái của một cặp vợ chồng di cư người Đài Loan. Cô có bằng cả về lĩnh vực văn học nghệ thuật và là đồng tác giả của series truyện thiếu niên FORESHADOW.

5. China Rich Girlfriend và Rich People Problems - Kevin Kwan

Series sách về giới siêu giàu châu Á của Kevin Kwan.

Đây chính là hai tập truyện tiếp theo của Crazy Rich Asians được viết nên bởi nhà văn Kevin Kwan trong series sách về những người siêu giàu ở châu Á.

China Rich Girlfriend lấy bối cảnh 2 năm sau các sự kiện xảy ra ở Crazy Rich Asians và vẫn tiếp tục xoay quanh nhân vật chính là Rachel Chu và Nick Young. Tuy nhiên bối cảnh truyện lần này diễn ra tại Thượng Hải, nơi những người giàu gần như làm chủ tại nơi đây. Tựa đề cuốn sách được bắt nguồn từ câu nói của Elenor, mẹ của Nick khi ví von những người Trung Quốc giàu có là các tỉ phú thực sự. “Đó không phải là những người chỉ giàu có hàng ngày với vài trăm triệu. Họ giàu có theo kiểu Trung Quốc!” (These people aren’t just everyday rich with a few hundred million. They are China rich!)

Trong khi đó, Rich People Problems xảy ra 2 năm sau China Rich Girlfriend khi cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế bắt đầu nổ ra trong gia đình Young. Với khối tài sản khổng lồ của bà nội để lại, các thành viên trong dòng họ lần lượt trở về, khởi đầu cho một trận chiến ngầm tồi tệ mà chỉ có thể xảy ra trong tầng lớp thượng lưu.

Tiếp nối thành công của phần một, China Rich Girlfriend và Rich People Problems của Kevin Kwan đều nhanh chóng giành được sự yêu mến của độc giả. Theo thông tin mới nhất, China Rich Girlfriend có thể sẽ được chuyển thể thành phim nhờ vào thành công ngoài mong đợi của Crazy Rich Asians, bộ phim đã khuynh đảo phòng vé mùa hè qua.