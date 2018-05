Những địa điểm mới 'cứ đứng vào là có ảnh đẹp' ở Đà Lạt

Lâm Đồng là một trong 5 tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, đồng thời là tỉnh có diện tích lớn thứ 7 cả nước tiếp giáp với vùng kinh tế trọng điểm phía nam, tỉnh lỵ là thành phố Đà Lạt. Nằm trên cao nguyên cao nhất của Tây Nguyên là Lâm Viên - Di Linh với độ cao 1.500 mét so với mực nước biển và là tỉnh duy nhất ở Tây Nguyên không có đường biên giới quốc tế. Do vị trí địa lý, thời tiết nơi đây ôn hòa và mát mẻ quanh năm dao động từ 18 – 25 độ C.

Bạn có biết: Năm 2010, Lâm Đồng là tỉnh đầu tiên của Tây Nguyên có 2 thành phố trực thuộc tỉnh (Đà Lạt và Bảo Lộc).