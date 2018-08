Những điều các fan cần biết về phim gã hề Joker mới của Warner Bros.

Phản ứng của người hâm mộ: Việc vai gã hề Joker được giao vào tay Joaquin Phoenix nhận được nhiều phản hồi tích cực, đặc biệt khiến các fan DC Comics vui mừng bởi khả năng diễn xuất tuyệt vời của tài tử 43 tuổi. Nam diễn viên người Mỹ là một trong các diễn viên tài năng bậc nhất Hollywood, nổi tiếng với những bộ phim tâm lý kinh điển như Her, The Master, Walk the Line, You Were Never Really Here. Ngay khi có thông báo chính thức, khán giả đã cho ra đời hàng loạt bức vẽ hình dung về chân dung của Joker mới trên màn ảnh. Tuy nhiên, một số người cũng lo lắng cho số phận của bộ phim này tại phòng vé khi trong suốt 12 năm qua, Phoenix chủ yếu tham gia các dự án mang thiên hướng nghệ thuật. Chuỗi tác phẩm đó của anh không có cái tên nào thu trên 30 triệu USD tại Bắc Mỹ.