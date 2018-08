Những điều cần biết về phim kinh dị 'The Nun' và ác quỷ ma sơ Valak

Thu hút sự chú ý trong phần 2 của The conjuring và Annabelle: The Creation, Valak là một trong những ác quỷ đáng chú ý trong loạt phim kinh dị của James Wan. The Nun là tác phẩm thứ 5 thuộc Vũ trụ điện ảnh kinh dị sau The Conjuring (2013), Annabelle (2014), The Conjuring 2 (2016) và Annabelle: Creation (2017). Bốn bộ phim trước đó đã giúp hãng Warner Bros. và New Line Cinema thu hơn 1,2 tỷ USD.