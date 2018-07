Những điều có thể bạn chưa biết về vũ trụ kỳ diệu

Câu 6: Một năm trên Trái Đất được chia làm 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Vì sao Trái Đất lại có hiện tượng mùa? Vì trên quỹ đạo quay quanh Mặt Trời, Trái Đất có lúc đến gần Mặt Trời, có khi đi xa khỏi Mặt Trời.

Vì Mặt Trời khiến Trái Đất nóng nhưng Mặt Trăng lại làm Trái Đất lạnh.

Vì trục Trái Đất nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo quay quanh Mặt Trời. Hiện tượng mùa trong năm xảy ra trên Trái Đất là do trục Trái Đất nghiêng 23,5 độ so với mặt phẳng quỹ đạo của nó xung quanh Mặt Trời. Điều này có nghĩa là bán cầu nằm hướng về phía Mặt Trời sẽ có mùa hè, trong lúc mùa đông diễn ra ở bán cầu còn lại, hướng ra xa Mặt Trời hơn.