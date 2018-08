Những điều đặc biệt về váy cưới làm trong 150 giờ của minh tinh Mỹ

Bộ váy cưới được lấy cảm hứng từ chính nữ diễn viên Hilary Swank. Đây là món quà mà nhà thiết kế lừng danh Elie Saab dành cho cô trong ngày trọng đại.

Theo Vogue, ngôi sao phim Tái bút, anh yêu em đã làm đám cưới với bạn trai doanh nhân Philip Schneider sau gần 2 năm hẹn hò. Đám cưới được tổ chức tại một khu rừng rộng khoảng 20.000 mẫu vùng Carmel, Canifornia. Điểm nhấn của đám cưới này chính là bộ váy mà cô dâu Hilary Swank mặc trong hôn lễ.

Váy cưới của Hilary Swank được thiết kế với nhiều chất liệu khác nhau. Tuy nhiên chất liệu chính được sử dụng ở đây là ren và lụa bởi Elie Saab vốn được mệnh danh là bậc thầy về lụa.

Hilary Swank rạng rỡ trong ngày cưới.



Theo chia sẻ từ phía nhà thiết kế, để tạo nên được bộ váy cưới này, ông đã phải sử dụng 25 m vải ren chantilly, 8 m lụa chiffon, 6 m lụa oganza.

Chất liệu ren đem đến cảm giác sang trọng và ngọt ngào cho người mặc. Còn lụa tạo nên nét kiêu sa, đẳng cấp, và sự lãng mạn. Hơn nữa chất liệu lụa này có thể hạn chế những khuyết điểm ở phần eo và bắp chân cho người mặc.

Chiếc váy có phần cổ chữ V khoét sâu giúp tôn vòng một gợi cảm của nữ diễn viên. Lớp bên ngoài của váy là phần ren mảng được phối tinh tế với phần lụa phía trong.

Điểm nhấn nổi bật của chiếc váy là phần tay áo dài, rủ xuống quyến rũ. Dưới những tán cây cổ thụ, trên nền nhạc lãng mạn, Hilary khoác tay cha tiến đến bên chú rể Philip, trông cô đẹp như một nàng công chúa trong những câu truyện cổ tích.

Đây là mẫu thiết kế của nhà mốt nổi tiếng thế giới.

Để tạo nên chiếc váy cưới ấn tượng, đội thiết kế gồm bảy nhân công đã phải làm việc tập trung trong 150 giờ. Chỉ riêng thời gian thêu thủ công các chi tiết cũng đã tốn 70 giờ.

Elie Saab - cha đẻ của chiếc váy cưới - vốn thân thiết với diễn viên Hilary Swank. Chính vì vậy ông đã thiết kế dành riêng cho Hilary Swank để chúc cô có một khởi đầu mới tốt đẹp trong hôn nhân.

Elie Saab cũng là người thiết kế rất nhiều bộ trang phục trước đó cho Hilary. Ông được mệnh danh là "ông vua của những đường cong" hay "nhà thiết kế nuông chiều phụ nữ", bởi những thiết kế của ông luôn hướng đến tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ.

Hình ảnh ngọt ngào của cô dâu chú rể.

Nữ diễn viên 44 tuổi cho biết cô đã yêu mến Elie Saab từ rất lâu. Khi đến gặp ông, cô nói rằng mình muốn có một chiếc váy vừa lãng mạn lại vừa có vẻ đẹp của sự vĩnh hằng giống như tình yêu của cô và bạn trai Philip.

Và khi nhận được váy cưới, cô thấy nó đẹp và quá hoàn hảo. Nó đã vượt xa sự kỳ vọng và mong ước của cô. Người đẹp cảm thấy hạnh phúc khi được khoác lên mình thiết kế của Elie Saab trong ngày cưới.

Một điểm thú vị nữa là bộ váy có tông màu khá hài hòa với thiệp cưới, nhẫn đôi, cũng như hoa cài trên áo của chú rể Philip Schneider.

Hilary Swank và bạn đời đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của bạn bè, người thân của hai bên. Tiệc cưới được hâm nóng bởi những vũ điệu sôi động do chính cô dâu và chú rể thể hiện trên nền nhạc In My Heart.

"Đó là một đám cưới hoàn hảo, vượt xa cả mong đợi", Hilary chia sẻ.