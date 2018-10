Những điều lý thú về quái vật Venom đang công phá màn ảnh

Venom là phản diện chính của The Amazing Spider-Man 3: Giống với Spider-Man 3 (2007), Venom lẽ ra sẽ trở thành kẻ thù chính của Người Nhện trong phần thứ ba của loạt phim do Andrew Garfield thủ vai chính. The Amazing Spider-Man 2 (2014) đã hé lộ nhiều chi tiết về Eddie Brock hay Symbiote được Oscorp cất giữ bên dưới tầng hầm. Sony cũng từng có rất nhiều kế hoạch cho Venom với phần phim riêng do Alex Kurtzman làm đạo diễn và phần ngoại truyện Sinister Six của Drew Goddard. Song, tất cả rốt cuộc bị dẹp bỏ.