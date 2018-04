Những điều thú vị ít biết về 18 bom tấn Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Iron Man 3 (2013): Hai tập Iron Man đầu tiên có phần nhạc phim rất hấp dẫn với các bản hard rock lôi cuốn, mạnh mẽ. Cái tên nổi bật nhất chính là nhóm AC/DC khi họ cho phép một số hit xuất hiện trong phim như Back in Black, Shoot to Thrill, Highway to Hell… Tuy nhiên, tới Iron Man 3, âm nhạc của nhóm nhạc rock đến từ Australia lại hoàn toàn vắng bóng.