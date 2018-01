Những điều thú vị về Hoa hậu Hoàn vũ trên thế giới

1. Hoa hậu Hoàn Vũ 2002 Oxana Fedorova bị truất ngôi vì lý do gì? Không hoàn thành sứ mệnh của một hoa hậu

Mang bầu khi dự thi Miss Universe

Chưa có bằng đại học

Sử dụng ma túy Hoa hậu Hoàn Vũ 2002 Oxana Fedorova là người đạt danh hiệu The Most Beautiful Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ đẹp nhất trong lịch sử). Tuy nhiên, sau 3 tháng giữ vương miện, cô đã bị truất ngôi. Ban tổ chức đưa ra lý do tước vương miện của Oxana là cô "không hoàn thành sứ mệnh của một hoa hậu". Vương miện được trao lại cho Á hậu 1 người Panama - Justine Pasek.