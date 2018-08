Những dự án bom tấn phần tiếp theo hứa hẹn bị hủy bỏ

E.T. II: Nocturnal Fears: E.T.: The Extra-Terrestrial là bộ phim thành công nhất thế giới năm 1982 với doanh thu lên tới 792,9 triệu USD. Và nhà biên kịch Melissa Mathison lập tức đề ra ý tưởng cho phần tiếp theo. Song, đạo diễn Steven Spielberg không thích điều đó, và muốn giữ E.T. như một tác phẩm độc lập. Theo ý tưởng ban đầu của Mathison, số đông người ngoài hành tinh trong E.T. II vô cùng xấu xa, bắt giữ nhóm bạn nhỏ của phần một để tra hỏi thông tin về Zrek. Sau nhiều diễn biến, chàng E.T. quen thuộc tái xuất, đánh bại kẻ xấu, và lại… chia tay Elliott thêm một lần nữa.