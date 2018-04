Những dự án thất bại thảm hại của diễn viên thần tượng Hàn Quốc

Thành tích khả quan hơn những bộ phim kể trên nhưng với rating trung bình là 5,1%, trong đó tập thấp nhất đạt 4,1%, To the Beautiful You vẫn bị đánh giá là một trong những dự án đáng quên nhất khi có sự góp mặt của diễn viên thần tượng. Tham gia bộ phim là những gương mặt nổi tiếng, đông fan như Minho (SHINee), Sulli (cựu thành viên nhóm f(x)), Kim Ji Won, Lee Hyun Woo, Kim Woo Bin… tuy nhiên, việc giao 2 nhân vật quan trọng nhất cho 2 ca sĩ khiến phần diễn xuất của phim gây nhiều tranh cãi. Đông đảo khán giả không thể hài lòng với diễn xuất một màu của Minho lẫn Sulli. Đó là một trong những lý do họ thờ ơ với dự án này.