Những gương mặt Marvel quen thuộc vắng mặt ở ‘Avengers: Infinity War’

Dì May (Marisa Tomei): Nếu như cậu bạn Ned (Jacob Batalon) may mắn có cơ hội xuất hiện vài giây trong Avengers: Infinity War, thì dì May yêu quý của Peter Parker lại không một lần được nhắc đến ở bom tấn. Khán giả có lẽ sẽ thấy dì May nhiều hơn khi Người Nhện có bộ phim riêng thứ hai thuộc MCU sau Avengers 4 (2019).