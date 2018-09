Những hoạt động độc đáo mùa Trung thu khắp 3 miền

Vào mỗi mùa Trung thu, khắp 3 miền đất nước đều mang không khí háo hức, vui tươi từ những hoạt động thú vị như rước đèn, văn nghệ, tặng bánh trung thu…

Hoạt động đặc trưng của từng vùng miền sẽ mang đến cho du khách và người dân bản địa trải nghiệm khó quên mùa Trung thu.

Phố đèn lồng quận 5, TP.HCM

Phố đèn lồng quận 5 là cái tên được các bạn trẻ đặt cho con đường Lương Nhữ Học (quận 5, TP.HCM). Vào mỗi mùa Trung thu, con đường này trở nên rực rỡ, lung linh khi hàng trăm chiếc đèn lồng được thắp sáng, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Trước Trung thu vài tuần, nhiều bạn trẻ tới đây tạo dáng, chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đẹp với con phố đèn lồng. Thời điểm ghé thăm con đường Lương Nhữ Học lý tưởng nhất là buổi tối, lúc đèn lồng được thắp sáng rực rỡ.

Phố đèn lồng lung linh sắc màu ở quận 5.

Thả hoa đăng đêm Trung thu ở Hội An

Dòng sông Hoài chảy qua phố cổ không chỉ tô điểm cho nét đẹp của Hội An mà còn là nơi diễn ra nhiều hoạt động, tạo nên nét hấp dẫn với du khách gần xa. Bên cạnh những chiếc đèn lồng xinh xắn được treo khắp các con phố, vào dịp Trung thu, sông Hoài còn khoác lên mình tấm áo mới nhờ từng bông hoa đăng nhỏ xíu.

Mỗi chiếc đèn hoa đăng làm từ giấy nhiều màu được thả trôi theo dòng nước là một ước vọng cho bản thân, gia đình, bạn bè. Người dân tại đây coi việc thả đèn hoa đăng như một nghi lễ không thể thiếu trong dịp Trung thu để gửi gắm lời chúc bình an tới những người mình thương yêu.

Thả hoa đăng đêm Trung thu tại Hội An.

Khi hàng trăm chiếc hoa đăng được thả xuống nước, Hội An lại càng duyên dáng hơn trong bức tranh ánh sáng. Du khách và người dân phố cổ khi ngắm hoa đăng trôi nhẹ trên dòng nước sẽ cảm nhận được sự thư thái, bình an mà chỉ riêng Hội An mới có được.

Lễ hội Trung thu thành Tuyên

Khoảng 10 năm nay, lễ hội Trung thu được tổ chức ở thành phố Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) tạo nhiều ấn tượng và thu hút du khách cũng như người dân địa phương. Sự kiện không chỉ là màn rước đèn thông thường mà còn có sự tham gia của loạt mô hình đèn lồng khổng lồ đủ hình dáng, màu sắc.

Từ trước đó nhiều tháng, các nghệ nhân, người dân và bạn trẻ đã tất bật tham gia vào quá trình chuẩn bị để mang đến lễ hội những chiếc đèn lồng đẹp và ấn tượng nhất. Mô hình đèn lồng Trung thu khổng lồ được lấy ý tưởng từ các câu chuyện cổ tích hoặc những con vật lấy cảm hứng từ dân gian như rồng, cá chép...

Lễ hội Trung thu hoành tráng ở Tuyên Quang.

Vào đêm chính hội, hàng nghìn người tập trung hai bên đường chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ ảo của những chiếc đền lồng được rước qua các tuyến phố chính của Tuyên Quang. Từ trẻ nhỏ đến người lớn dường như đều quên hết những bận rộn thường nhật để hòa mình vào không khí rộn ràng, tận hưởng vẻ đẹp lung linh của lễ hội Trung thu không phải nơi nào cũng có được.

Chương trình Trung thu tại Aeon Mall Long Biên

Mùa Trung thu năm nay, tại sảnh trung tâm Aeon Mall Long Biên (Hà Nội) sẽ diễn ra sự kiện Ngân vang tiếng trống - rộn ràng đón trăng từ 30/8 - 24/9. Chương trình hấp dẫn với nhiều hoạt động mang đậm nét văn hóa dân gian. Khi tới đây, bạn có thể cùng hàng nghìn người trải nghiệm và sống lại ký ức tuổi thơ, đắm chìm trong không gian vui tươi, rộn ràng.

Không gian đầy sắc màu của chương trình Trung thu tại Aeonmall Long Biên, Hà Nội.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức như quyên góp đồ chơi cho các trẻ em nghèo từ 31/8 - 16/9. Đây là chương trình phối hợp hàng năm cùng với tổ chức Từ thiện thật. Theo đó, đồ chơi quyên góp sẽ được đem đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vùng dân tộc thiểu số, nhằm đem lại niềm vui cho các em dịp Trung thu.

Những màn biểu diễn hấp dẫn của múa rối nước 18h30 - 19h30 ngày 2 - 3/9, vở nhạc kịch Căn bếp đại chiến 18h30 - 19h30 ngày 22/9, biểu diễn múa lân 18h ngày 24/9 hứa hẹn nhiều điều bất ngờ.