Những khách sạn xa hoa nhất London

The Goring: Kể từ khi mở cửa lần đầu tiên vào năm 1910, khách sạn gia đình lâu đời nhất của London – The Goring – được điều hành bởi bốn thành viên của gia tộc Goring. Nội thất còn lại đến nay đem đến vẻ ngoài khoáng đạt và đương đại. Cùng sự giúp đỡ từ một số nhà thiết kế nổi tiếng như David Linley, Nina Campbell... The Goring càng nổi bật với phong cách sang trọng xứ sương mù. Sự kết hợp khá cầu kỳ nhưng vẫn mang đặc trưng riêng của một ngôi nhà nước Anh. Khách sạn từng được nữ hoàng Elizabeth phong danh hiệu đã phục vụ tốt các thành viên của Hoàng Gia (Royal Warrant of appointment) vào năm 2013 và đây cũng là nơi có khu vườn tư nhân lớn thứ hai London (sau Cung điện Buckingham).