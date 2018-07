Những khoảnh khắc ấn tượng tại hội nghị thượng đỉnh Helsinki

Tổng thống Putin thừa nhận muốn ông Trump đắc cử năm 2016 nhưng phủ nhận Moscow can thiệp tác động kết quả cuộc bầu cử. "Nước Nga chưa bao giờ can thiệp vào vấn đề nội bộ của Mỹ, chứ đừng nói chi đến các cuộc bầu cử của họ", ông nhấn mạnh. Ông Putin cũng cho biết Moscow sẵn sàng cân nhắc dẫn độ 12 công dân mà tòa án Mỹ tuần qua truy tố về hành động can thiệp bầu cử năm 2016, với điều kiện Washington có hành động đáp lại tương xứng. Tại cuộc gặp, ông trao cho Tổng thống Trump quả bóng World Cup 2018. Trump nói rằng con trai ông sẽ thích món quà của nhà lãnh đạo Nga. Ảnh: Getty.