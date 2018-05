Những khoảnh khắc gây tranh cãi trên thảm đỏ khai mạc LHP Cannes

Patricia Contreras và Hofit Golan chụp ảnh selfie. Giây phút bình thường này lại là điều bị cấm tại LHP Cannes năm nay. Theo Variety, do những bất ổn về an ninh và nguy cơ khủng bố, ban tổ chức LHP Cannes đã đưa ra những quy định hết sức nghiêm ngặt. Lực lượng cảnh sát được huy động tối đa để bảo đảm an ninh. Những vị khách có mặt trên thảm đỏ đều nhận được lời nhắc nhở: “Không chụp ảnh selfie trên thảm đỏ. Cảm ơn. Bất kỳ ai vi phạm sẽ bị mời khỏi sự kiện”.