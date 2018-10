Những kiệt tác hội họa từng bị phá hủy

Guernica là một bức tranh sơn dầu do họa sĩ Tây Ban Nha Pablo Picasso hoàn thành vào tháng 6/1937. Tác phẩm được nhiều nhà phê bình nghệ thuật coi là một trong những bức tranh chống chiến tranh mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Bức tranh lột tả sự đau khổ của con người và động vật vì bạo lực, hỗn loạn. Năm 1974, người đàn ông 30 tuổi, có tên Tony Shafrazi đã sơn lên bức tranh dòng chữ “Kill All Lies”. Sau khi bị bắt, ông ta hét lên: “Gọi người phụ trách tới đây. Tôi là một nghệ sĩ”. Tony Shafrazi sinh năm 1943, là chủ sở hữu của Phòng trưng bày nghệ thuật Shafrazi ở New York (Mỹ).