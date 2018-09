Những kiểu hành động ‘thiếu muối’ trong phim kinh dị

Lờ đi những cảnh báo nguy hiểm: Giống như việc lờ đi phần “hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”, con người có thói quen chẳng để tâm tới những câu cảnh báo xuất hiện trên cổ vật. Tuy lời nguyền ghi rất rõ bên ngoài cuốn Naturom Demonto trong loạt phim Evil Dead hay Book of the Dead của The Mummy (1999), nhưng Ash (Bruce Campbell) và Evelyn (Rachel Weisz) vẫn thoải mái đọc chúng mà chẳng buồn nghĩ tới hậu quả. Hay các nhân vật trong loạt The Ring cũng cứ xem đoạn băng ma ám dù biết bản thân sẽ bị hồn ma truy giết. Nếu gặp phải một đồ vật bị quỷ ám, tốt nhất là bạn hãy tránh xa nó ra.