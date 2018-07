Những lần Tom Cruise đối diện với cái chết trên trường quay

The Last Samurai (2003): Ở tuổi 41, Tom Cruise mất 8 tháng để luyện tập cưỡi ngựa và võ thuật cho The Last Samurai. Theo anh, đó là những trải nghiệm chưa từng có trong sự nghiệp, bởi anh “có thể bị chấn thương ở bất cứ đâu”. Khi đang ghi hình cảnh chiến đấu với đồng nghiệp Hiroyuki Sanada, con ngựa cơ khí của Cruise bỗng dưng khựng lại. Hậu quả là lưỡi kiếm chỉ cách cổ của Tom Cruise vài phân. May mắn là phản xạ của tài tử Nhật Bản rất nhanh nhạy, và anh đã kịp ngăn ngừa một chấn thương nghiêm trọng.