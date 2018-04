Những loài quái thú khổng lồ làm chao đảo màn ảnh rộng

Mực khổng lồ (20,000 Leagues Under The Sea, 1954): Đây là tác phẩm được xây dựng và thể hiện bởi Walt Disney vào năm 1954. Trong khi Them! chỉ dừng lại ở đề cử của Hiệu ứng hình xuất sắc nhất thì 20,000 Leagues Under The Sea đã ôm trọn hai giải Oscar cho Chỉ đạo nghệ thuật và Hiệu ứng đặc biệt. Phim là câu chuyện của những thủy thủ ra khơi xa tìm kiếm những bí mật của thế giới, trong đó có loài mực khổng lồ này.