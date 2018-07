Những lời thoại trong 'Quỳnh búp bê' từng khiến dân mạng tâm đắc

My Sói (Thu Quỳnh thủ vai) là vedette của Thiên Thai. Cậy mình là ngôi sao, My Sói luôn tỵ nạnh, kèn cựa và không muốn ai qua mặt. Cô luôn khiến dân mạng nổi da gà với loạt phát ngôn bất cần đời và cay nghiệt. Trên đây là một trong những câu nói "để đời" trong phim của My.