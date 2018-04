Những mẫu điện thoại giá rẻ đáng chú ý

Motorola Moto E4 Plus (3,99 triệu đồng): Motorola Moto E4 Plus được thiết kế với vỏ kim loại cùng màn hình kích thước 5,5 inch độ phân giải HD. Moto E4 Plus có hiệu năng ở mức trung bình với bộ xử lý Mediatek MT6737 lõi tứ, RAM 3 GB, bộ nhớ trong 32 GB và pin 5.000 mAh. Bên cạnh đó, thiết bị này có khả năng chống thấm nước.