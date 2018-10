Những mẫu ôtô Trung Quốc 'núp bóng' công nghệ BMW, Mercedes

Lynk & Co 01: Lynk & Co là hãng xe thuộc sở hữu của tập đoàn Geely. Chiếc xe đầu tiên của thương hiệu mang tên Lynk & Co 01, ra đời cùng lúc với Volvo XC-40. Chiếc crossover hybrid này chia sẻ khung gầm với Volvo XC40. Thậm chí cả 2 mẫu xe đều được sản xuất trong cùng một nhà máy tại Trung Quốc.