Những mẫu xe đáng mua trong tầm giá 500-600 triệu đồng

Kia Cerato 1.6 AT: 589 triệu đồng Kia Cerato là mẫu sedan hạng C nhưng giá bán chỉ ngang với một chiếc Toyota Vios, vì thế mà mẫu xe này luôn đứng trong bảng xếp hạng bán chạy hàng tháng. Tuy nhiên, Cerato 1.6 AT bị lược bớt một số công nghệ an toàn như cân bằng điện tử hay khởi hành ngang dốc so với bản cao cấp. Động cơ 4 xy-lanh, 1.6L

Công suất 128 mã lực tại 6.300 vòng/phút

Mô-men xoắn 157 Nm tại 4.850 vòng/phút

Hộp số tự động 6 cấp

ABS, camera lùi, cảm biến trước sau và 2 túi khí.

5 chỗ ngồi