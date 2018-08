Những mối tình lệch hàng chục tuổi của giới sao khiến cha mẹ xấu hổ

Trò chuyện trong show truyền hình Flavor of Wife do TV Chosun thực hiện, Ham So Won thừa nhận cô từng lừa dối bạn trai khi mới hẹn hò. Vượt qua mọi rào cản, họ quyết định kết hôn vào tháng 1 và định cư ở Hàn Quốc. Gia đình Trần Hoa luôn phản đối cuộc hôn nhân này. Mẹ anh từ chối tham dự lễ cưới và không nhìn mặt con dâu mới. Trong khi đó, cha Trần Hoa mới đây mới chịu sang Hàn Quốc thăm con trai. Theo QQ, ông không mang hồi môn đáng giá làm quà. Thay vào đó, ông mừng hai vợ chồng bằng các thùng hoa quả. Theo phong tục truyền thống Trung Quốc, hồi môn bằng hoa quả bị cho rẻ mạt.