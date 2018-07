Những món ăn đêm ở phố cổ Hà Nội khiến bạn thà béo còn hơn không ăn

Mì gà tần ngã tư Hàng Bồ, Lương Văn Can mở hàng từ cuối giờ chiều đến nửa đêm. Mì gà tần được yêu thích bởi những miếng thịt gà to, ninh nhừ cắn đã miệng. Sợi mì dai giòn nấu chín tới với nước dùng ngòn ngọt ngai ngái mùi thuốc bắc và ngải cứu. Ngoài thịt gà tần, bạn có thể ăn thêm trứng non, óc hoặc tim. Mức giá: 40.000 đồng/bát. Ảnh: @quangip, @kieutuanh.