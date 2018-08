Những người đẹp nổi tiếng cùng chinh phục tình yêu trong The Bachelor

Trịnh Đỗ Quỳnh Như: Cô là quán quân Vietnam Fitness Model mùa 2 và cũng là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Model of The World 2017 diễn ra tại Hong Kong vào tháng 11 năm ngoái. Chân dài sinh năm 1997 từng đạt nhiều giải thưởng trong nghề người mẫu như Top 10 Miss World Vietnam 2016, Top 5 Miss Tourism Vietnam 2017, Top 5 The New Face 2017. Sau khi tham gia chương trình Anh chàng độc thân, Quỳnh Như tiếp tục ghi danh vào cuộc thi Miss Supernational Vietnam 2019.