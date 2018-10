Những nhà hát opera nổi tiếng thế giới

Vienna Staatsoper (Áo): Xây dựng vào năm 1869, nhà hát Staatsoper được khánh thành với màn trình diễn vở opera nổi tiếng Don Giovanni do thiên tài Mozart soạn nhạc. Từ đó, nơi đây nổi danh như "trái tim" trung tâm của đời sống âm nhạc thú vị tại thủ đô Vienna nước Áo. Hiện Staatsoper vẫn là một trong những nhà hát opera hàng đầu thế giới. Ảnh: Meet Me At The Opera.