Những nhân vật tiềm năng của DC nếu Tom Cruise muốn hóa siêu anh hùng

The Question: Nếu Tom Cruise vẫn thích những phim kiểu Jack Reacher, DCEU cũng có thể khiến anh thỏa lòng với siêu anh hùng đường phố Vic Sage/The Question. Do Steve Ditko sáng tạo vào cuối thập niên 1980, nhân vật là một phóng viên mẫn cán, luôn tìm cách phơi bày sự thật dù phải đối mặt với bao nhiêu thử thách, và đồng thời sở hữu khả năng võ thuật siêu đẳng. Điểm dễ nhận diện của The Question là chiếc mặt nạ giúp anh trông như… không có mặt.