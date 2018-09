Những pha bỏ ngang thương hiệu bom tấn bất ngờ của sao

Vin Diesel: Năm 2002, Vin Diesel từ chối 2 Fast 2 Furious (2003) để tham gia xXx cùng đạo diễn Rob Cohen. Bộ phim do hãng Sony phát hành và đạt doanh thu 277 triệu USD toàn cầu. Tuy nhiên, ba năm sau, Vin Diesel không trở lại trong xXx: State of the Union (2005) do nảy sinh bất đồng với nhà sản xuất. Nhưng điều thú vị là ngôi sao hành động rốt cuộc vẫn trở lại cả hai thương hiệu kể từ The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006) và xXx: Return of Xander Cage (2017).