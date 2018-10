Những pha đua bò quyết liệt trên vũng lầy ở miền Tây

Hội đua bò Chùa Rô kết thúc với kết quả: Giải nhất thuộc về đôi bò của ông Lê Văn Mới, xã An Phú (trong ảnh). Anh Mới tuy trong vòng khởi động bị tai nạn do bò nha đạp nhưng kết thúc vẫn thành công. Giải nhì thuộc về đôi bò của ông Lê Phước Sang xã An Phú. Giải ba, đôi bò của ông Châu Quơn ở xã An Cư.