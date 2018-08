Những phát ngôn ngược thực tế sau loạt gian lận điểm thi ở 3 tỉnh

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Cửu cho hay là người đứng đầu ban chỉ đạo thi, khi có thông tin dư luận cho rằng điểm của Hòa Bình bất thường, ông cũng băn khoăn. Ngày 3/8, đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, cho biết cơ quan điều tra tỉnh này đã khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 ở Hội đồng thi tỉnh Hòa Bình. Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận vụ án và ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 người.