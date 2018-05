Những quán quân tuổi teen của các cuộc thi tài năng nổi nhất thế giới

Trong đêm chung kết America's Got Talent 2016, Grace VanderWaal, cô bé được mệnh danh là "bản sao nhí" của Taylor Swift, thể hiện ca khúc tự sáng tác I Don't Know My Name. Ca khúc này đã giúp VanderWaal vượt qua các đối thủ đàn anh, đàn chị để trở thành quán quân mới của chương trình ở tuổi 12.