Những sự thật thú vị phía sau chiếc xe đua F1 đến Việt Nam

Hệ thống ống xả trên Red Bull RB7 là phát minh đáng chú ý năm 2011, do được thiết kế để đẩy luồng gió chạy dưới gầm xe thoát ra nhanh hơn, giảm lực đẩy khí động học dưới gầm giúp chiếc xe bám đường hơn. Trong mỗi cuộc đua, nhiệt độ ống xả của nó có thể đạt tới 900 độ C, trong khi một chiếc xe thông thường chỉ khoảng 240 độ C. 900 độ C cũng là nhiệt độ làm nóng chảy hầu hết vật liệu kim loại, do đó vật liệu sử dụng vừa phải đảm bảo khối lượng nhẹ và chịu nhiệt lớn. Trong buổi trình diễn hôm qua, ngay sau màn biểu diễn, đội kỹ thuật viên phải ra phun chất làm mát cho hệ thống ống xả và động cơ.