Những tập đoàn tội ác hùng mạnh tung hoành màn ảnh

H.Y.D.R.A. trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel: Một đối thủ khó nhằn dành cho nhóm Avengers, mà đặc biệt là Captain America (Chris Evans), ở MCU chính là H.Y.D.R.A. Đây là tổ chức do tên Red Skull (Hugo Weaving) thành lập từ thời Thế chiến II với mục đích thống trị nhân loại. Những tưởng đã bị người hùng tiêu diệt ở tập Captain America: The First Avenger (2011), nhưng hóa ra chúng vẫn tồn tại cho tới thời hiện đại, thậm chí nay thao túng cả nội bộ của S.H.I.E.L.D. lẫn nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ. Điều đó đã dẫn tới sự sụp đổ của tổ chức do Nick Fury (Samuel L. Jackson) lãnh đạo ở Captain America: The Winter Soldier (2014), buộc ông và các đồng nghiệp phải lẩn trốn.