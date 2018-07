Những thông tin mới nhất về bom tấn 'Spider Man: Far From Home'

Kịch bản được viết bởi bộ đôi Chris McKenna và Erik Sommers: Năm 2017 chứng kiến một số kịch bản của bộ đôi này trở thành các phim bom tấn trên màn ảnh rộng như The Lego Batman Movie, Spider-Man: Homecoming và Jumanji: Welcome to Jungle. Hai biên kịch này này cũng từng hợp tác với Marvel trong bộ phim Ant-Man and the Wasp. Chính vì thế, không có lý do gì khiến Marvel ngừng hợp tác với Chris và Erik trong việc sản xuất phần phim thứ hai về Người Nhện vào năm sau.