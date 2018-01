Những vai diễn hành động nổi bật của ‘già gân’ Liam Neeson

Run All Night (2015): Vẫn trong vai một người cha bảo vệ sự sống cho con như trong Taken, nhưng với Run All Night, điểm khác biệt dành cho vai diễn của Liam Neeson nằm ở chỗ người cha ấy không chỉ đơn thuần che chở, mà còn phải chiến đấu để giành lấy tình yêu và sự tin tưởng của con trai. Trên thực tế, cốt truyện Run All Night giống khá nhiều tác phẩm trước đó của tài tử người Ireland. Song, bộ phim vẫn mang yếu tố giải trí cao nhờ hội tụ đầy đủ các yếu tố kịch tính, bất ngờ, và nhân văn.