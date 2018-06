Nơi ẩn náu của ông trùm ma túy bị tiêu diệt ở Lóng Luông

Mua lại nhà của một hộ dân ở bản Tà Dê, Tuân biến nơi đây thành boong-ke ma túy, trang bị các loại vũ khí để cố thủ. Sau 2 ngày đọ súng, “ông trùm” bị tiêu diệt.

Xe bọc thép tiến vào sào huyệt ma túy tại Lóng Luông Ngày 27/6, tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La), lực lượng công an đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe bọc thép vây bắt các nghi phạm liên quan ma túy.

Sáng 29/6, khu vực diễn ra cuộc đọ súng giữa hàng trăm chiến sĩ công an và nhóm tội phạm mang lệnh truy nã tiếp tục được phong tỏa.

Theo lãnh đạo địa phương, người dân bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La) đã sinh hoạt bình thường trở lại. Tuy nhiên, ngoài lực lượng chức năng và người bản địa, chưa ai vào được trong bản.

Tà Dê và Lũng Xã nằm sâu giữa các ngọn núi ven quốc lộ 6, cách trung tâm xã Lóng Luông chừng 3 km đường rừng. Theo người dân nơi đây, những ngày này, muốn đi vào bản phải qua con đường vòng dài hơn 10 km.

Trùm ma túy từng bị yêu cầu trục xuất

Ông Tếnh A Chìa, Chủ tịch xã Lóng Luông, cho biết hơn 3 năm trước, dân bản Tà Dê phản ánh về 2 người đàn ông lạ mặt từ nơi khác đến cư ngụ. Họ gồm Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi, ở Hà Nội) và Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, trú huyện Mộc Châu).

Theo Bộ Công an, 2 người này là thành phần đặc biệt nguy hiểm bị truy nã trong đường dây vận chuyển trái phép 2.700 bánh heroin. Riêng Nguyễn Thanh Tuân mang 3 lệnh truy nã.

Ngôi nhà nơi Tuân cố thủ cảnh sát ở bản Tà Dê. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau khi vào ẩn náu tại “thủ phủ ma túy” Lóng Luông, Tuân mua lại căn nhà cấp 4 của một hộ dân nơi đây rồi sửa sang lại để ở. Từ ngày đó, nơi này thường xuất hiện nhiều thanh niên lạ mặt và có giọng nói không phải của người địa phương.

“Tuân chưa bao giờ xuất hiện, kể cả trong các cuộc họp bản”, Chủ tịch xã Lóng Luông nói và cho biết chưa có người dân nào tiếp cận hay trò chuyện được với Tuân.

Theo lời kể của ông Chìa, Thuận sống cùng người thân cách ngôi nhà của Tuân chừng một km, ở cùng bản.

Ông Tếnh A Chìa, Chủ tịch xã Lóng Luông. Ảnh: Văn Chương.

Vị lãnh đạo đánh giá, tính cách của Thuận trái ngược với gã hàng xóm mang lệnh truy nã. Ngày thường, Thuận vẫn qua lại với dân làng trong các cuộc lễ, đám. Anh ta ít gây rối nhưng có mối quan hệ với những kẻ xấu khác ở địa phương.

Gần 2 năm trước, nhiều người dân phản ánh Tuân, Thuận và đám thanh niên lạ thường tụ tập gây rối, phá rừng, đe dọa hàng xóm. Thậm chí, có lần họ còn nổ súng.

Theo Chủ tịch xã Lóng Luông, sau khi xác minh, chính quyền địa phương nắm được Tuân mang lệnh truy nã. Ngay sau đó, xã tổ chức họp dân rồi gửi văn bản yêu cầu Tuân rời khỏi địa bàn.

“Chúng tôi còn gửi cả thư kêu gọi Tuân ra đầu thú nhưng anh ta không chấp hành”, ông Chìa thông tin.

Chủ tịch xã Lóng Luông nói về vụ bắt hai trùm ma túy Chủ tịch UBND xã Lóng Luông Tếnh A Chìa cho biết hai trùm ma túy lên bản Tà Dê trú ngụ từ 5 năm trước. Thỉnh thoảng chúng nổ súng và đe dọa người dân.

Cuộc đọ súng ở lãnh địa ma túy

Theo Công an tỉnh Sơn La, hôm 27 và 28/6, Công an tỉnh cùng lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an điều hơn 200 cán bộ, chiến sĩ và hàng loạt ôtô đặc chủng vây bắt nhóm tội phạm có nhiều quyết định truy nã đặc biệt về tội Mua bán trái phép chất ma túy tại bản Lũng Xá, Tà Dê.

Đáng chú ý, trong số đó có Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận. Họ là các mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy trái phép số lượng rất lớn đã bị Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh triệt xóa.

Số vũ khí công an thu giữ tại nơi ẩn náu của ông trùm ma túy. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, khi đường dây tội phạm ma túy bị phát hiện, Tuân và Thuận bỏ trốn về các bản Lũng Xá, Tà Dê thuộc xã Lóng Luông.

Chúng lợi dụng địa hình miền núi phức tạp để cố thủ, lôi kéo tội phạm truy nã ở nơi khác tụ tập về mua bán ma túy, tự trang bị nhiều vũ khí quân dụng, khống chế người dân và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt.

Quá trình vây ráp, cảnh sát kiên trì vận động nhóm tội phạm ra đầu thú. Tuy nhiên, họ ngoan cố và sử dụng vũ khí quân dụng chống đối quyết liệt.

Sau 2 ngày, lực lượng công an đã tiêu diệt Nguyễn Thanh Tuân, Nguyễn Văn Thuận và bắt nhiều người khác.

Địa hình hiểm trở ở khu vực chảo lửa ma túy Tây Bắc. Ảnh: Google Maps.

Xã Lóng Luông tiếp giáp với Hang Kia, Pà Cò thuộc huyện Mai Châu, Hòa Bình. Ba địa bàn này tạo thành vùng lõm, lính ma túy gọi vùng này là chảo lửa về ma túy Tây Bắc.

Theo Chủ tịch Tếnh A Chìa, xã có khoảng 6.000 dân. Trong đó, bản Tà Dê có 90 hộ. Xã hiện có 28 bị can mang lệnh truy nã, 18 người trong số này là người địa phương và khoảng 100 người nghiện ma túy.